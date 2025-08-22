Vali Tülay Baydar Bilgihan'dan Bucak Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesini ziyaret ederek yeni kaymakama başarı diledi ve ilçedeki inşaat projeleri hakkında bilgi aldı. Esnafı da ziyaret eden Bilgihan, talepleri dinledi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ilçe ziyaretleri kapsamında Bucak'ı ziyaret etti.

Bucak Kaymakamlığına giden Bilgihan, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Bilgihan, görevine yeni başlayan Bucak Kaymakamı Kuruca'ya başarılar dileyerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Bilgihan, talep ve önerileri dinledi.

Bilgihan, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli Bucak Anadolu Lisesi inşaatını, güçlendirme çalışmaları devam eden Bucak 75. Yıl İlkokulunu ve yapımı devam eden Bucak Barbaros Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu inşaatında inceledi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.