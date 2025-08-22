Vali Tülay Baydar Bilgihan'dan Bucak Ziyareti
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesini ziyaret ederek yeni kaymakama başarı diledi ve ilçedeki inşaat projeleri hakkında bilgi aldı. Esnafı da ziyaret eden Bilgihan, talepleri dinledi.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ilçe ziyaretleri kapsamında Bucak'ı ziyaret etti.
Bucak Kaymakamlığına giden Bilgihan, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Bilgihan, görevine yeni başlayan Bucak Kaymakamı Kuruca'ya başarılar dileyerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Bilgihan, talep ve önerileri dinledi.
Bilgihan, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli Bucak Anadolu Lisesi inşaatını, güçlendirme çalışmaları devam eden Bucak 75. Yıl İlkokulunu ve yapımı devam eden Bucak Barbaros Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu inşaatında inceledi.