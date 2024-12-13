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Vali Özkan Köy Muhtarlarıyla Su Sorunlarını Görüştü

Vali Özkan Köy Muhtarlarıyla Su Sorunlarını Görüştü
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek su sıkıntısının çözümü üzerine görüşmeler yaptı. Kuraklık nedeniyle köylerde yaşanan su problemleri ve kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Merkeze bağlı Lök köyü muhtarı Sadettin Gültekin, Güneşli köyü muhtarı Hakan Kartal, Büyükincirli köyü muhtarı Sedat Zorlusoy ve Çekerek ilçesine bağlı Ekizce köyü muhtarı Hüseyin Uzun'u makamında ağırlayan Özken, taleplerini aldı.

Yaşanan kuraklıktan dolayı köylerde özellikle yaz mevsiminde su sıkıntısı yaşandığını anlatan Vali Özkan, il genelinde köylerin yüzde 98'nin su probleminin çözüldüğünü söyledi.

Özkan, su sıkıntısı olan köylerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz suyu tasarruflu kullanmalarıdır. Muhtarlarımızdan isteğimiz köylere getirilen şebeke sularına mutlaka sayaç takmak gerekiyor. Sayaç aynı zamanda adaletli su kullanımını ve tasarrufunu sağlamaktadır." dedi.

Planlamalar doğrultusunda da yol ve kanalizasyon çalışmaları yapılacağını aktaran Özkan, köylerde genelde internet sıkıntısı yönünde şikayetler aldığını, bunun çözümü için de çalışmalar yaptıkların anlattı.

Lök köyü muhtarı Sadettin Gültekin de köy yolunun bu yıl asfaltlandığını belirterek desteklerinden dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Köydeki atıl durumdaki sağlık ocağı ve ortaokul binasının köy için sosyal tesise dönüştürmek istediklerini aktaran Gültekin, Vali Özkan'dan destek istedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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