Vali Gül, Maltepe'de Melek Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı

İSTANBUL'DA birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Maltepe'de yapımı tamamlanan Melek Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Hekim başına 2 bin 500 kişinin düştüğü, herhangi bir sıkıntı olduğunda, rahatsızlık olduğunda ya da rahatsızlık olmadan rutin tetkiklerini üniversite hastanesine gitmeden, şehir hastanesine gitmeden onu en iyi tanıyan, onu en iyi bilen aile hekimlerimize gidebilecekleri aile sağlığı merkezleri oluşsun istiyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmete alınan Maltepe'deki Melek Aile Sağlığı Merkezi Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. İsmini bulunduğu sokaktan alan merkez, ilçenin 42'nci, İstanbul'un ise bin 118'inci aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek. 3 Aile Hekimliği Birimi ile kapılarını açan merkez, ihtiyaca göre 4 birime kadar yükselebilecek kapasiteye sahip. Açılışı yapılan Melek Aile Sağlığı Merkezi, 3 muayene odası, 1 aşılama ve bebek/çocuk izlem odası, 1 gebe izlem ve üreme sağlığı odası, 1 tıbbi müdahale odası ve 1 emzirme odasıyla birinci basamak sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sunacak.

'AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ ŞEHİR HASTANELERİ KADAR KIYMETLİ GÖRÜYORUZ'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzda rutin yapılan hizmetler. Nedir bu rutin yapılan? Aslında rutin lafın gelişi söylediğimiz bir şey. Şehir hastanesinden bahsediyoruz, üniversite hastanelerinden bahsediyoruz, ilçelerde 300-500 yataklı hastanelerden bahsediyoruz. 300-500 yataklı hastane demek, Anadolu'daki bir şehirdeki en büyük hastane. Dolayısıyla da bunlar büyük ölçekte elden geçirilen hastaneler. Bunlar yapılıyor ama bunlar kadar önemli olan mahalle ölçeğinde, bakın bugün geldik sokağımızda hemşerilerimizin yürüme mesafesinde aile hekimlerine gideceği, orada ilk tedavi hizmetlerini alabileceği aile sağlığı merkezlerini bin yataklı, bin 500 yataklı, 2 bin yataklı şehir hastaneleri gibi kıymetli olarak değerlendiriyoruz. Onun için onlara rutin devletin yaptığı işler olarak baktık. Şu an bin 117 sayısındayız, bugün bin 118'inciyi açacağız. Bu senenin sonuna kadar Allah nasip ederse bin 200'ü bulmak istiyoruz. Bununla şunu amaçlıyoruz. Hekim başına 2 bin 500 kişinin düştüğü, herhangi bir sıkıntı olduğunda, rahatsızlık olduğunda ya da rahatsızlık olmadan rutin tetkiklerini üniversite hastanesine gitmeden, şehir hastanesine gitmeden onu en iyi tanıyan, onu en iyi bilen aile hekimlerimize gidebilecekleri aile sağlığı merkezleri oluşsun istiyoruz" dedi.

'SATIN ALMA YÖNTEMİYLE SORUNU ÇÖZÜYORUZ'

Vali Gül, "İnşallah bu hızla devam ettiğimizde Sayın Bakanımızın koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer yapılan işler gibi bu da kısa sürede sonuçlanmış olur. İnanıyorum ki bu yöntemle, ki bu yöntem daha önce kullanılan bir yöntem değildi, genelde aile sağlığı merkezi istendiğinde şunu diyorduk. 'Uygun bir arsa varsa biz hemen inşaatına başlayalım' Bunu yine diyoruz. Eski bir aile sağlığı merkezi varsa ve depreme dayanıksızsa onu da yıkıp tekrardan yapıyoruz. Ama her ikisi de yok, aile sağlığı merkezi ihtiyaçsa, işte burada olduğu gibi satın alma yöntemiyle bu sorunu çözüyoruz. Allah hayırlı etsin, Rabbim sağlığa vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

'5 MAHALLEMİZDE DAHA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise, "Bugün Maltepe'de biz 42'nci Aile Sağlığı Merkezimizi açıyoruz. Maltepe'de yaklaşık 8 tane daha aile sağlığı merkezi açacağız. Birincisi Feyzullah Mahallesi'nde, Altıntepe Mahallesi ve İdealtepe Mahallesi'nde Valiliğimiz ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'nın destekleriyle. Şu anda inşaatları halihazırda devam ediyor. Bununla beraber 5 mahallemizde daha aile sağlığı merkezi açmayı düşünüyoruz. Asıl sistematik şu. Binaları yapmak, arsayı bulmak bazen müşkülatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sayın Bakanımızın geliştirdiği yeni bir projeyle bu Melek Aile Sağlığı Merkezi'ni bizzat kamu olarak satın alarak biz mahallelimize, Maltepemize hizmet verecek şekilde tesisleştirmiş oluyoruz" dedi.

'SÜREYYAPAŞA KAMPÜSÜMÜZDE 2 BİN YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ TAMAMLANDI'

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Maltepe'de en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi, uzun süredir heyecanla beklenen Süreyyapaşa Kampüsümüzde 2 bin yataklı bir hastane, tam teşekküllü bir şehir hastanesi projesi tamamlandı. Rabbim nasip ettiğinde en kısa zamanda temeli de atılacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı