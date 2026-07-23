İstanbul Valisi: Bin 6 Proje Devam Ediyor, 2.3 Trilyon TL Yatırım

İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2'nci Dönem Toplantısı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık olarak devam eden bin 6 tane projemiz var. Yerel yönetimler, KİT'ler, bakanlıklarımızın projeleri, il müdürlüklerimizin projeleri var ve bunun parasal büyüklüğü de 2 trilyon 281 milyar Türk Lirası. Önceki yıllar harcaması 675 milyar Türk Lirası. Yaklaşık 15 milyar dolar üzerinde bir harcama yapılmış. Bu sene içerisinde de 65 milyar 653 milyon Türk Lirası şimdiye kadar harcanan bir rakamdır. Bu sene kalan 6 ay içerisinde kalan ödeneklerimizi olabildiğince uygun şekilde planlayarak tamamını harcamamız lazım" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul genelinde devam eden kamu yatırımları, projelerin mevcut durumu ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ele alındı. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı kapsamında kentte yürütülen yatırımların değerlendirilmesi ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

'65 MİLYAR 653 MİLYON TÜRK LİRASI ŞİMDİYE KADAR HARCANAN BİR RAKAMDIR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık olarak devam eden bin 6 tane projemiz var. Yerel yönetimler, KİT'ler, bakanlıklarımızın projeleri, il müdürlüklerimizin projeleri var ve bunun parasal büyüklüğü de 2 trilyon 281 milyar Türk Lirası. Önceki yıllar harcaması 675 milyar Türk Lirası. Yaklaşık 15 milyar dolar üzerinde bir harcama yapılmış. Bu sene içerisinde de 65 milyar 653 milyon Türk Lirası şimdiye kadar harcanan bir rakamdır. Bu sene kalan 6 ay içerisinde kalan ödeneklerimizi olabildiğince uygun şekilde planlayarak tamamını harcamamız lazım. Genelde kasım ayında bütçe beklentileri de gözetilerek daha ileride olan projelere ilave kaynak aktarılabiliyor. Dolayısıyla biz ödeneklerimizi yıl içerisinde düzenli planlayıp kullanırsak eksik olan ödenekler de Ekim ve Kasım ayında, beklenti ortamında tekrardan gelmiş olacak. İhale usullerimizi biliyorsunuz, her toplantımızda dile getiriyoruz. Aslolan son dakikaya kadar gelmeden, düzenli planlayarak açık ihale yöntemiyle yapımlarımızı, alımlarımızı, satın alımlarımızı yapmamız. Devlet Malzeme Ofisinin kendi portalını kullanarak olabildiğince o sistemden istifade etmemiz ve zorunlu durumlarda da, çok sıkıştığımız durumlarda da kanunun verdiği diğer alım-satım yöntemlerini uygulamamız. Hangisini yaparsak yapalım, hangi yöntemi uygularsak uygulayalım; şeffaflık, katılımcılık, rekabet ve uygun standartta, uygun kalitede hizmet almak esasımız" dedi.

'1 YAŞINDAKİ FİDANLARI DİKİYORUZ'

Toplantıda İstanbul Valisi Gül, Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisine, "Ormanda boy olarak en büyük ağaçlarımız, dünya standartlarında dikebileceğimiz ağaçlarımız kaç metre?" diye sorması üzerine

Orman Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, "Dikeceğimiz ağaçlar bizim yetiştirdiğimiz fidanlar, ormanda diktiğimiz fidanlar 1 yaş grubunda, 1 yaşındaki fidanları dikiyoruz. Bunlar da ortalama 10-15 santim boyundadır. Kaplı fidanlarımızda ise diktiğimiz fidanlar 1-1,5 metre boyundadır dedi.

'OKULLARIMIZIN BAHÇESİNDE ÖZELLİKLE GÖLGELİK YAPABİLECEKLERİ TERCİH EDELİM'

Vali Gül'ün, "Bize 2-3 metre boyunda ağaçlar, fidanlar lazım" demesinin üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, "Fidanlıklarımızda orman ağacı türlerinde o boyda fidanlar var" dedi.

Vali Gül ise, "Okullarımızın bahçesinde şimdi planlarsak, Kaymakamlarımız da burada. Ormanda fidan var, boylu fidan. Bunlardan üçerli beşerli okullarımızın bahçesinde özellikle gölgelik yapabilecekleri tercih edelim" şeklinde konuştu.

'TARIM ALANLARIMIZDA ÇEKİRGE İLE İLGİLİ GÖZLE GÖRÜLÜR ZARAR YOK'

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Son dönemde sosyal medyada çekirge ile ilgili çok fazla bilgi kirliliği oldu. Tarım alanlarımızda çekirge ile ilgili gözle görülür zarar eşiğine ulaşmış herhangi bir zarar yok. Dönemsel bir popülasyon artışı. Değil İstanbul'da, Trakya'da da benzer bir sorun söz konusu değil. 4342 sayılı Mera Kanunu'nda meraların amacı belli; otlatma amacıyla, hayvancılık amacıyla kullanılacak. İlimizde de çok fazla meramız yok, 55 bin dekar civarında meramız var. Bu meralarda zaman zaman işgaller olabiliyor. Bu işgalleri de kaymakamlıklar vasıtasıyla, belediyeler vasıtasıyla çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRK SOSYAL HAYATININ EN KIYMETLİ MESELESİ OLDUĞUNU HER DAİM DİLE GETİRİYORUZ'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bizim için en önemli kıymetli konu günlük hayatımız kadar da eğitim. Eğitime dönük yaptığımız çalışmalar. Bu konuda özellikle mesleki eğitim. Mesleki eğitimin Türkiye'nin, Türk sanayisinin, Türk ekonomisinin ve Türk sosyal hayatının en kıymetli meselesi olduğunu her daim dile getiriyoruz. En azından toplantı vesilesiyle de bu konudaki verdiğimiz ve daha da çok vermemiz gereken değeri bir kere daha altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı