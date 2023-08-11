Valiler Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, Yazıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Valiler Kararnamesiyle birlikte Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Ersin Yazıcı görev süresi içinde kamu kurum ve kuruluşlarından her zaman destek gördüğünü belirterek, yeni görev yerinde de ülkeye ve millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Vali Ersin Yazıcı, 3 yılı aşkın süredir Antalyalılara her alanda hizmet etmeye gayret gösterdiğini belirterek, Başkan Muhittin Böcek ile de uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"Antalya için birlikte çalıştık"

Vali Yazıcı, özellikle afet dönemlerinde birlikte hareket etmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Antalya'dan ayrılacağıma elbette üzülüyorum ama Malatya'ya gideceğim için mutluyum. Çünkü Malatya depremde ciddi hasar gören şehirlerimizden biri. Yıkılacak ve ağır hasarlı bina açısından 11 il içerisinde 4. il durumunda. Orada yapılacak çok iş var. Ümit ediyorum ki oradaki insanlarımıza yardımcı olacağız. Antalya'mız için de elimizden gelen gayreti gösterdik. Kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştık. Sizlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalyalılar adına teşekkür etti

Görev süresi boyunca Antalya'ya yaptığı hizmetler için Vali Yazıcı'ya Antalyalılar adına teşekkür eden Başkan Böcek ise "Antalya'mıza geldiğiniz gün itibariyle Antalya'mızda sizlerle beraber Gazipaşa'dan Kaş'a kadar birlikte çalıştık. Gerek turizm, gerek tarım bunun yanında Manavgat yangını başta olmak üzere, sel, afet gibi olumsuzluklarda bütün vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Sevgili Antalyalılar adına, hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir görev değişimi oldu. Malatya ilimize gidiyorsunuz. Sizin orada da başarılı olmanızı diliyorum. Hem çalışma arkadaşlarım adına hem de hemşehrilerim adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Anı defterini imzaladı

Başkan Böcek ziyaretin sonunda Vali Yazıcı'ya üzerinde Antalya'nın tarihi simgelerinin yer aldığı bir rölyef hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Anı Defterini imzalayan Vali Ersin Yazıcı'yı Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter yardımcıları ve danışmanlar uğurladı. - ANTALYA