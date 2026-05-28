Vali Gül'den İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve bayram coşkusuyla idrak ettiklerini belirtti.

Gül, 29 Mayıs 1453'ün, yalnızca bir şehrin kapılarının açıldığı gün değil, aklın, bilimin ve inancın zaferi, adaletle hükmetmenin, hoşgörüyle insanlığı kucaklamanın, nebevi müjdenin ışığında yeni bir dünya inşa etmenin sembolü olduğunu kaydetti.

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımız bu şehri sadece fethetmedi, her sokağına, her semtine mührünü vurdu, Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı, her dilden, her inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir esenlik yurdu haline getirdi. Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, gönülleri fethetmeye devam ediyoruz."

Gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han'ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla, bilimde, sanatta, teknolojide elde ettiği başarılarla, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkılarının bunun en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu düşüncelerle, şehirlerin sultanı İstanbul'a hizmetkar olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyor, Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünü kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerleri başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.