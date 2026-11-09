Vali Çeber, Antep baklavasının THY yurtdışı uçuşlarında ikramına başlandığını duyurdu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden baklavanın, Türk Hava Yollarının (THY) yurt dışı uçuşlarında "Gaziantep Baklavası" adıyla ikram edilmeye başlandığını bildirdi.

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavasının uluslararası alanda tanıtılması için yürütülen girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Gaziantep'in gastronomi kültürünün önemli simgelerinden baklavanın THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram menüsüne dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeber, bu gelişmenin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Çeber, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından ülkemizin Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk ürünü olan Antep baklavamızın, girişimlerimiz sonucu Türk Hava Yollarının yurt dışı uçuşlarında ' Gaziantep Baklavası' adıyla ikram menüsünde yer almaya başlaması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu anlamlı adımın, Gaziantep'in asırlık lezzet mirasının dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Katmerci ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur'un katkılarının önemli olduğunu kaydetti.

Çeber, baklavanın daha fazla uçuşta yolculara sunulmasını hedeflediklerini belirterek, "Şimdi hedefimiz, baklavamızın tüm yurt dışı uçuşlarda ve mümkün olan yurt içi uçuşlarda da menülerde aynı şekilde yer alması. Gaziantep'in lezzeti artık dünyanın dört bir yanında. Gaziantep'imiz için hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA