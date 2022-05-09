VALİ CANBOLAT'TAN, CELAL BAYAR'IN EVİNİN RESTORASYONUNUN GECİKMESİNE TEPKİ

BURSA Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın evinde süren restorasyon çalışmalarının planlanan sürecin gerisinde kalmasına tepki gösterdi, yüklenici firma sorumlusunu sert bir dille uyardı. O anlar kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşılamak üzere pazar günü Gemlik ilçesine giden Vali Yakup Canbolat, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın doğduğu, Umurbey Mahallesi'ndeki evde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Yüklenici firma sorumlusundan çalışmalarla ilgili bilgi alan Canbolat, restorasyonun planlanan sürecin gerisinde devam etmesine tepki gösterdi. Vali Canbolat, 'Bu izahatların hiçbiri beni ikna edemez. Biz burada keşfe bir sınır koyduk mu' Yok. Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç. Bunları en kısa zamanda düzelteceksiniz. Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın. En kısa zamanda bitecek. Kamerası bilmem neyi en kısa zamanda bitecek. Yok kardeşim, böyle bir mazeret yok. Topraksa toprak, ona göre tedbir al. Bu benim işim değil, sizin işiniz. Senin binana bu su zarar verdi mi? Verdi. Niye binanın içine su girdi. BUSKİ'nin yaptığı çalışma, senin de drenajının, oradaki yalıtımının düzgün olmaması. Bunun başka izahı yok ki. Sen gereğini yap. Çeşme kısmını koyduk mu? Yok. Bunları en kısa zamanda düzelteceksin? dedi.

Evdeki eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanmasını isteyen Vali Canbolat, önümüzdeki günlerde tekrar incelemeye geleceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel