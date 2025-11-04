Haberler

Vali Bilgihan: AFAD Gönüllü Sayısını Artırmalıyız

Güncelleme:
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, doğal afetlerle mücadelede AFAD gönüllüsü sayısını artırmak için eğitimlerin önemine dikkat çekti. Vali, Türkiye'nin afetselliği ve afet yönetim planları hakkında bilgi verdi.

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AFAD gönüllüsü sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Doğal Afet ve İlk Yardım Kulübü tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla üniversitenin Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Afet Yönetiminde Gönüllülük' panelinde konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Türkiye açısından afetselliklerin çok yoğunlukla yaşanabileceği bir iklim ve coğrafyadayız. Pek çok afetin görüldüğü, görülme ihtimalinin zamanla dünyadaki iklimsel değişikliklerle de gittikçe arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Baktığımız zaman 6 Şubat depremlerini düşündüğümüzde bir ülkenin neredeyse etkilenebildiği, 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz bir afet yaşadık biz" dedi.

Türkiye Afetle Müdahale Planı'nın söz konusu olduğunu anlatan Vali Bilgihan, "Bu plan aslında afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili biraz daha kompleks, biraz daha koordinasyonun üst düzeyde tutulduğu bir yaklaşım söz konusu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İl Afet Müdahale Planında sağlıktan sosyal hizmetlere, Kızılay'dan diğer vakıflarımıza, jandarma teşkilatımızdan trafik hizmetlerimize kadar tüm kurumlar bu koordinasyonun içerisinde yer alıyor. Bunlar aslında afet öncesinde dinamik olması gereken, görevini bilmesi gereken bilinçle birbirini tanıyarak sahayı doğru analiz etmesi gereken yapılar. Afet olduğu saate ve zamana bakılmaksızın hızlı bir şekilde toplanması gerekiyor" diye konuştu.

AFAD gönüllülük eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirten Vali Bilgihan, şöyle dedi:

"Biz merkez ve bütün ilçelerimizde bu konudaki eğitimleri çok önemsiyoruz. Dolayısıyla gönüllü sayısını mutlaka artırmaya çalışıyoruz. Gönüllü sayımızı artırmanın yanında her köyümüzde ilk yardım eğitimi veriyoruz, köy ve mahalle muhtarlarımızı afetler konusunda eğitimlere alıyoruz. Herkesin mutlaka bu eğitimleri temel düzeyde alması gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitimlerden sonra temel ilk yardım eğitiminin çok hayati olduğunu düşünüyorum."

Panel sonunda Vali Tülay Baydar Bilgihan'a moderatör MAKÜ Öğretim Üyesi Murat Kuş tarafından plaket takdim edildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
