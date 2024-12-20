Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu'ndan bir açıklama daha

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Sincan'daki Tarım Kredi Kooperatifleri Tesisleri'nden hareket eden tırların önünde açıklama yaptı.

Hayır hizmetleri kapsamında 75 bin gıda kolisinin ilk sevkiyatını bugün göndereceklerini, son sevkiyatın 31 Aralık'ta yapılacağını belirten Karadayı, "Tırlarımız AFAD işbirliği ile Suriye'nin kuzeyine geçecek ve orada 75 bin aileye yaklaşık 300 bin kişiye ulaştırılacak." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün periyodik olarak yurt içi ve yurt dışında yaptığı bu yardımları, mazlum coğrafyalarda olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde yine devam ettireceklerini belirten Karadayı, şunları söyledi:

"Kolilerin içerisinde başta temel gıda ürünlerimiz var. Nohut, bulgur, ayçiçeği yağı gibi 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünlerimiz var. Bu coğrafyalarda yaptığımız kolilerimize çocuklar için akide şekeri, çikolatalı gofret gibi ürünlerimizi de ekliyoruz. Maksadımız onları da sevindirmek. İnşallah yıl sonuna kadar bu yardımlarımızı Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup

Yardım kolilerinde erzak malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan da mektup bulunuyor.

Erdoğan'ın sabır vurgusu yaptığı mektubunda, Suriyelilerin bundan sonra da vereceği mücadelesine destek mesajları yer aldı.

Suriye halkının tüm imkansızlıklara rağmen zulme boyun eğmeden büyük bir destan yazdığını aktaran Erdoğan mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Aziz kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz, yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesle gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız.

Unutmayınız, 'Men sabera, zafera' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir, inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

AFAD ekipleri, kuruma ait lojistik depolarına indirilen gıda yardım kolilerini belli bir program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Suriye'nin kuzeyinde dağıtılacak kolilerin 23 Aralık'tan itibaren günde 10 tırla sevk edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı
img

Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
Bu pozisyonun devamı gol olunca ortalık karıştı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2 gol var, tempo inanılmaz
Kıran kırana maçta 2 gol var! Tempo inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne? Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Arda Turan neden kırmızı kart gördü, Arda Turan cezalı mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Eyüpspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Eyüpspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kara Ağaç Destanı neden final yapıyor? Emre Kargın kimdir? Hakem Emre Kargın hangi takımlı? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Eyüpspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yılın Kelimesi nedir? TDK Yılının Kelimesi nasıl oy verilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.