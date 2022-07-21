Vaka sayısının 200 bini geçmesi İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nu tedirgin etti: Maske zorunluğu geri gelmeli

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi. 96 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine de yer verilen raporda geçen haftadan veri vaka sayılarının neredeyse yüzde 100 oranında arttığı da gözlendi.

İBB BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ACİL OLARAK TOPLANDI

Koronavirüs vaka sayılarının 200 binin de üzerine çıkması İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun acil toplanmasına neden oldu. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika'da Omicron'un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5'in ön plana geçtiği belirtildi.

"ÖLÜM SAYILARI 2-3 HAFTA SONRA GÖRÜLEBİLECEK"

"Artış hızla devam ediyor, ölüm sayıları üzerindeki etkisi ise ancak 2-3 hafta sonra görülebilecek" açıklamasında bulunan İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun açıklamasında Türkiye'de aşılanma oranlarının toplum bağışıklığını sağlayabilecek seviyeden çok uzakta olduğu vurgulanarak 2. doz aşı uygulananların toplam nüfusun yüzde 63'ünü, hatırlatma dozu alanların ise sadece yüzde 33'ünü oluşturduğu belirtildi.

KURULDAN DİKKAT ÇEKEN 6 ÖNERİ

İBB Bilimsel Danışma Kurulu önerilerini şu şekilde sıraladı: