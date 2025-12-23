Uzunköprü ilçesine bağlı köylere çöp konteynerleri teslim ediliyor

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları kapsamında ilk etapta muhtarlara 150 çöp konteyneri verildi.

Köylere toplam 210 konteynerin verilmesi hedefleniyor.

Düve Üretim Merkezi Projesi toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında kurumda değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda proje kapsamında damızlık düve hayvanlarına ilişkin süreçler ele alınarak, Edirne'nin önemli bir damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesi hedefi doğrultusunda değerlendirme ve planlamalar yapıldı.

Toplantıya Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Ziraat Bankası Trakya Bölge Perakende Bireysel Bölüm Müdürü Zafer Esmer, Ziraat Bankası Edirne Merkez Şube Müdürü Önder Akyürek ile ilgili personel katıldı.

Yarın Sizinleyiz Projesi sürüyor

Keşan ilçesinde Yarın Sizinleyiz Projesi kapsamında öğrenci velileri ziyaret ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini yerinde değerlendirmek, ailelerle birebir iletişimi güçlendirmek ve okul aile iş birliğini artırmak amacıyla yapılan ziyaretlerde görüşmeler yapıldı.

Projeyle öğrencilerin başarısını ve okula aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.