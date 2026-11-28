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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy köyünde Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen, Saçlımüsellim köyünde ise Etiyopya, Afganistan, Nepal ve Fas uyruklu 19 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA