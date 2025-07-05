Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Mağduriyetler Giderek Büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilerek konutlarının tamamlanmasını bekliyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 14 yıl önce Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutlarına kavuşamayan vatandaşlar, uzun yıllardır inşaat halinde olan alanda toplandı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, burada gazetecilere, siyasi amaçlarının olmadığını, sadece konutlarına kavuşmayı istediklerini söyledi.

Haklarını savunacaklarını ifade eden Uslu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu işin 'siyasi' olduğunu söylüyor. Biz de kendisine 'samimi olun, siyasi olmadığının kanıtı bizleriz' diyoruz. Çünkü bizler tapu sahibiyiz ve hak mağduruyuz. O yüzden bu işi, bizi siyasete alet etmemelerini, bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Bizler hak sahipleri olarak yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Mağdur vatandaşlar barınma sıkıntısı çekiyor. Eğer ki Özgür Özel, hukuk, adalet arayacaksa Uzundere'ye gelerek bizlerin hakkını ve hukukunu arayacak." ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Bedir Kılıç da 45 yıllık binalarını boşaltarak 2013'te kentsel dönüşüme verdiklerini ve uzun yıllardır mağdur edildiklerini belirtti.

Yaklaşık 12 yıl geçmesine rağmen kendilerine söz verilen konutların temelinin dahi atılmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir hak gasbı yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesiyim. Bunun siyasi dava olmadığını, ahlaki ve hukuki bir dava olduğunu yakinen biliyorum. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı'yla şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan inşaatların bir an evvel başlatılması için defalarca randevu istememize rağmen tek dönüş olmadı. 15'e yakın komşumuz kentsel dönüşüme vermiş olduğu evlerin balkonunda bir gün dahi oturamadan ne yazık ki yaşamını yitirdi. Talebimiz, konutlarımızın yapılması ve komşularımızla tekrar bir araya gelmek istiyoruz. Burada 817 hak sahibi var. Kira bedeliyle aşağı yukarı her ay 1 tane blokun bitmiş olması lazım. Burada büyük bir hak gasbı ve kamu zararı var."

Mağdurlardan Cemil Oğultarhan da proje nedeniyle büyük zararlar yaşadıklarını vurgulayarak "Biz 13 senedir kiradan çıkmak için biz bekliyoruz. 12 bin lira bize kira veriyor. Talebimiz, evlerimizi vermeleri. Bizden arsalarımızı aldılar öyle de versinler. Biz bir sürü borçlanmışız. Suçlular cezasını çeksinler. Madem suçluysa cezasını çeksinler." diye konuştu.

Mağdurların avukatı Abdulsamet Yar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ilçelerindeki projeleri kapsamında binlerce mağdurun bulunduğunu belirtti.

En fazla mağdurun, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bulunduğunu anlatan Yar, "Uzundere'de 2 bin mağdur var. Mağdur sayısı ailelerle 10 bin kişiye yükseliyor. Büyükşehir Belediyesine karşı açtığımız 50'ye yakın dava var. Barınma en temel haklardan biri. Belediye evleri yıktıktan sonra herhangi bir ikame ev tahsis etmemiştir. Şu anda davalar görülüyor." dedi.