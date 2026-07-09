Uzmanlardan YKS tercihlerinde kalite uyarısı

(İSTANBUL) - YKS'nin tamamlanmasının ardından adaylar için sonuç ve tercih dönemi öncesi hazırlık süreci başladı. Uzmanlar, üniversite adaylarının tercih listesi oluşturmadan önce yalnızca puan, başarı sırası, şehir ve üniversite ismine odaklanmaması gerektiğini belirterek, "Adaylar artık bölüm seçerken programın kalitesini de sorgulamalı" uyarısında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının beklendiği bu dönemde, yükseköğretim kalite güvencesi ve uluslararası program akreditasyonu alanında çalışmalar yürüten Saygı Ünlü, üniversite tercihinin yalnızca bir yerleştirme süreci olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü, adayların tercih etmeyi düşündükleri programı bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bir aday için asıl soru sadece 'Hangi üniversiteye girebilirim' olmamalı. Bununla birlikte 'Bu program bana ne öğretecek, beni nasıl yetiştirecek, hangi yetkinliklerle mezun edecek ve mezuniyet sonrasında bana nasıl bir yol açacak' sorularının da yanıtı aranmalı" ifadelerini kullandı.

Ünlü, tercih döneminde adayların bölümün müfredat, uygulama olanakları, staj imkanları, akademik kadrosu, öğrenci destek hizmetleri, mezun izleme sistemi ve varsa akreditasyon durumuna ilişkin bilgi edinmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÜNİVERSİTE TERCİHİ ASLINDA BİR PROGRAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİDİR"

"Uluslararası akreditasyon süreçlerinde bir program yalnızca ders listesinden ibaret görülmez. Programın nasıl tasarlandığı, öğrencinin hangi bilgi ve becerilerle mezun olacağı, ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğrenciye sunulan destekler, mezunların takibi, sektör ve paydaş geri bildirimleri ile sürekli iyileştirme mekanizmaları birlikte değerlendirilir. Adaylar da tercih döneminde benzer bir bakış açısı geliştirmeli" diyen Ünlü, tercih listesinin yalnızca geçmiş yılların taban puanlarına göre oluşturulmasının eksik bir yaklaşım olacağını ifade etti."

"ADAY BÖLÜMÜN KENDİSİNİ NASIL ANLATTIĞINA BAKMALI"

Tercih sürecinde üniversitelerin ve programların kamuya açık bilgilerinin adaylar için önemli bir kaynak olduğunu belirten Ünlü, web sitelerinin artık yalnızca tanıtım mecrası olmadığını, aynı zamanda aday öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası ve dış değerlendirme kuruluşları için bir şeffaflık alanı olduğunu söyledi.

Ünlü, "Bir aday, tercih etmeyi düşündüğü bölümün web sayfasına girdiğinde o programın amacını, müfredatını, uygulama ve staj olanaklarını, akademik kadroyu, mezuniyet sonrası kariyer alanlarını, akreditasyon bilgisini ve öğrenci destek hizmetlerini açık şekilde görebilmeli. Eğer bu bilgiler eksik, güncel değil ya da anlaşılır biçimde sunulmuyorsa aday mutlaka üniversiteye soru sormalı" dedi.

"AKREDİTASYON ADAY İÇİN ÖNEMLİ BİR KALİTE İŞARETİDİR"

Akreditasyonun yükseköğretimde kalite kültürünün önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Ünlü, "Akreditasyon, bir programın bağımsız bir dış değerlendirme sürecinden geçtiğini gösterir. Bu, aday için tek başına karar verdirici unsur olmayabilir ancak programın kalite güvencesi, sürekli iyileştirme, öğrenci geri bildirimi, mezun izleme ve eğitim-öğretim süreçlerini belirli standartlar çerçevesinde ele aldığını göstermesi bakımından önemli bir işarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü'ye göre, adayların tercih döneminde yanıt araması gereken sorular şunlar:

"Bu programın amacı açık mı? Mezun olunca hangi bilgi ve becerilere sahip olacağım? Müfredat güncel mi? Uygulama, staj, laboratuvar, proje veya saha çalışması olanakları var mı? Akademik kadro programın ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Mezunlar hangi alanlarda çalışıyor? Program mezunlarını izliyor mu? Öğrenci geri bildirimleri dikkate alınıyor mu? Programın ulusal ya da uluslararası akreditasyonu var mı? Üniversite bu programı hangi kalite mekanizmalarıyla geliştiriyor?"

Adayların tercih sürecinde yalnızca popüler bölümlere yönelmesinin riskli olabileceğini belirten Ünlü, öğrencinin ilgisi, yeteneği, hedefleri ve programın sunduğu imkanların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"POPÜLER BÖLÜM HER ÖĞRENCİ İÇİN DOĞRU BÖLÜM OLMAYABİLİR"

Ünlü, "Popüler görünen her bölüm her öğrenci için doğru tercih olmayabilir. Doğru tercih, öğrencinin kendini tanıması, programı doğru analiz etmesi ve mezuniyet sonrası fırsatları gerçekçi biçimde değerlendirmesiyle ortaya çıkar. Adaylar bölüm seçerken sadece bugünkü puanlarını değil, dört yıl sonra nasıl bir mezun olmak istediklerini de düşünmeli" dedi.

ÜNLÜ'DEN AİLELERE ÇAĞRI

Ailelere de çağrıda bulunan Ünlü, tercih döneminde öğrencilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini ancak karar sürecinde adayın ilgisi ve hedeflerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu söyledi.

"TERCİH LİSTESİ SADECE SIRALAMA HESABI DEĞİLDİR"

Tercih listesi hazırlanırken başarı sırasının elbette dikkate alınması gerektiğini belirten Ünlü, bunun tek kriter olmaması gerektiğini vurguladı. Ünlü, "Tercih listesi sadece sıralama hesabı değildir. Aynı zamanda öğrencinin gelecekte içinde yer alacağı akademik ve mesleki ekosistemi seçmesidir. Bu nedenle adaylar üniversitenin genel bilinirliği kadar, tercih edecekleri programın niteliğine de odaklanmalı" diye konuştu.

Saygı Ünlü, adayların tercih dönemi başlamadan önce üniversitelerin resmi web siteleri, bölüm sayfaları, ders planları, akademik kadro bilgileri, akreditasyon duyuruları, mezun profilleri ve YÖK Atlas gibi kaynaklardan ön araştırma yapmasının bilinçli tercih açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA