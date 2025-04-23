Uzmanlar İstanbul'da Büyük Deprem Bekliyor

SAKARYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, uzmanların İstanbul'da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem beklentisi içerisinde olduğunu belirterek, "Bugün meydana gelen depremin enerjisi, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadı. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 1999 yılındaki korkuyu tekrar hatırlattı. Yaşanan depremle ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu açıklamalarda bulundu.

'ARADA 50 KAT FARK VAR'

Jeofizik mühendisi Utkucu, uzmanların beklentisinin 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem olduğunu belirtti. Bugün meydana gelen depremin enerjisinin, beklenen büyük depremi engelleyecek nitelikte olmadığını söyleyen Utkucu, "İstanbul merkezli bu deprem Sakarya'da da hissedildi. Arada en az 50 katlık bir enerji farkı var. Bu sarsıntının büyük depremin enerjisini aldığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu üzerinde meydana gelen bugünkü depremin, Sakarya ile aynı fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten Utkucu, "Deprem gerçeğini göz ardı etmeden, bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Büyük bir depremin kesin olarak ne zaman olacağını söyleyemeyiz ama olacakmış gibi davranmalı, hazırlıklı olmalıyız. Sakarya da aktif fay hatlar üzerinde ve bu tür depremler bölge için sürpriz olmaz. Sakarya'daki binalar mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Fay hattı üzerindeyiz ve bu gerçeğe göre yaşamalıyız" dedi.