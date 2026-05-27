Kurban Bayramı'nda kronik hastalara eti ölçülü tüketin uyarısı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Cihat Burak Sayın, Kurban Bayramı'nda bilinçsiz et tüketiminin özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliği, kalp rahatsızlığı olan koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet hastalarının bayram döneminde beslenmelerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Tek başına et tüketiminin sağlıklı olabileceğini ancak yüksek kalorili yiyecekler, aşırı tuz, fazla protein alımı, sakatat ve kuyruk yağı tüketiminin özellikle kalp ve böbrek hastalarında risk oluşturduğunu belirten Sayın, her öğünde yüksek miktarda et tüketimi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Sayın, etin pişirme yönteminin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "En önemli noktalardan biri etin pişirilmesidir. Çok yüksek sıcaklıklarda kızartma ve kavurma şeklinde tüketilen etlerde ortaya çıkan birtakım zararlı maddelerin de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı." diye konuştu.

En sağlıklı pişirme yönteminin haşlama olduğunu belirten Sayın, şunları kaydetti:

"Tüketim kısmında her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı. Küçük öğünler halinde, sindirimi zorlaştırmayacak şekilde ve yanında bol miktarda su, eşlik eden sebze, meyve ya da yoğurt ve ayranla etleri tüketmek etin verdiği hazımsızlığı, sindirim güçlüğü sorunlarının da önüne geçmeyi sağlayacaktır."

Sayın, ete ekstra tuz eklenmesinin özellikle hipertansiyon ve kalp hastalarında kan basıncını hızla yükseltebildiğine işaret ederek, "Böbrek yetmezliği hastalarında, yüksek miktarda et tüketimine bağlı aşırı bir protein ve asit yükü ve buna bağlı olarak böbrek yetmezliğinin alevlenmesi söz konusu olabiliyor." dedi.

Gut hastalarının yüksek miktarda et tüketiminden kaçınması gerektiğini vurgulayan Sayın, diyabet hastalarında ise etin yanında fazla karbonhidrat tüketiminin ciddi risk oluşturabileceğini ifade etti.

Küçük porsiyonlar halinde tüketilmeli

Prof. Dr. Sayın, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarında aşırı tuz tüketiminin olumsuz etkilerinin daha fazla görüldüğünü belirterek, "Öncelikle ölçülü olarak, küçük porsiyonlar halinde tüketmek bir seferde aşırı miktarda et tüketmemek en önemlisi. Hepimiz bayramda et tüketeceğiz ancak bunu ölçülü miktarda, olabildiğince yağsız şekilde, mutlaka sebze, meyve, yoğurt ve bol su eşliğinde yapmalıyız." dedi.

Bayramda mangal ve pikniklerin yaygınlaştığını hatırlatan Prof. Dr. Sayın, aşırı pişmiş etlerin özellikle kömürleşmeye yüz tutan etlerin çeşitli toksik maddeler oluşturabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Cihat Burak Sayın, piknik alanlarında fiziksel aktivitenin de ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.