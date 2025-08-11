Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ankara'da görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz, mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Acımaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz, mesaiye giderken Çankaya ilçesi Karataş Viyadüğü yakınlarında kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Uzman Çavuş Selami Acımaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 37 yaşındaki Acımaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzman Çavuş Selami Acımaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

GERİYE ÇOCUĞU VE 4 AYLIK HAMİLE EŞİ KALDI

Selami Acımaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Selami Acımaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEK

Memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilen Acımaz'ın cenazesi, Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
