Uzaklaştırmada mesafe belirtilmedi, taciz şüphelisi kapı komşusuyla karşılaşmak zorunda kalıyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde kapı komşusunun kızı Y.B.'ye (16) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.T. (42) hakkında mahkeme, 'mesafe belirtilmeden' uzaklaştırma kararı verildi. Karara 'mesafe konulması' talebi de reddedilen Y.B., Y.T. ile apartmanda karşılaşmak zorunda kalıyor. Y.B.'nin ailesinin avukatı Hasan Kumral, "Önemli olan suç oluşmadan önlem almaktır ve koruma kararının amacı budur. Biz bu kararın değişmesi için hukuki olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Olay, 4 Ağustos tarihinde Altındağ semtindeki bir apartmanda meydana geldi. Lise öğrencisi Y.B., karşı komşusu olan Y.T.'nin cinsel tacizine uğradı. Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile Y.T.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifade veren Y.B., "Karşı komşularımız ailecek terasta oturuyordu. Ben de bakkaldan dönüyordum. Bu sırada Y.T., 'Gelebilir misin' diyerek beni çağırdı. Ben de bir şey söyleyeceğini düşünerek gittim. Kapıyı kapatmamı söyledi. Ben kapatmayınca kendisi kapattı ve cinsel tacizde bulundu. Sonra ben durumu arkadaşıma anlattım. O da abime iletmiş. Ailem bu şekilde öğrendi ve şikayetçi olduk. Ben de Y.T.'den şikayetçiyim" dedi.

Kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Z.B. (46) ise, "O adamla yine karşılıklı oturuyoruz. Aynı apartmanı kullanıyoruz. Benim bile psikolojim bozuldu. Kızımı düşünemiyorum. İçine kapandı. Bana hiçbir şeyini anlatmamaya başladı. Aklım hep kızımda. Bizim isteğimiz bu adamın bizden uzaklaşması ve en ağır cezayı alması" diye konuştu.