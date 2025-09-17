Uyuşturucu ve Kaçak Sigara ile Yakalanan 75 Yaşındaki Adam Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evinde sentetik hap ve kaçak sigara ele geçirilen ve ifadesinde "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Paşaoğlu (75), savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan Ali Paşaoğlu'nun evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Şüphelinin evine, 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 2 bin 100 adet sentetik hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi; Paşaoğlu, gözaltına alındı. Paşaoğlu'nun daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik hap ele geçirildiği belirtildi. Paşaoğlu ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Paşaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Paşaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.