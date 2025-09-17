Uyuşturucu ve Kaçak Sigara ile Yakalanan 75 Yaşındaki Adam Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinde sentetik hap ve kaçak sigara bulunan 75 yaşındaki Ali Paşaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan Ali Paşaoğlu'nun evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Şüphelinin evine, 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 2 bin 100 adet sentetik hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi; Paşaoğlu, gözaltına alındı. Paşaoğlu'nun daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik hap ele geçirildiği belirtildi. Paşaoğlu ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Paşaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Paşaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.