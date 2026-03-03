Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 6,5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 6 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık F.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 23 Kasım 2025'te İsmetpaşa Mahallesi'nde motosiklet koltuğunun altına gizlediği 4 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, F.A'nın benzer suçlardan sabıkasının olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

F.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Motosikletimde uyuşturucu bulunmuyordu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 6 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.