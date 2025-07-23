Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Firari Yakalandı

Batman'da hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, takibe aldığı hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

A.E, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.