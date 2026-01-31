Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen'in bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Esra GÜNTEPE/ Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında ünlülerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda, komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
