Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 şüpheli için arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
  • Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal ve diğer 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek' suçlamaları ile gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında karar verildi.

Buna göre; ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Emirhan Çakal'ın yanı sıra Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla jandarmada alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Çakal'ın yanı sıra Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla yer almıştı.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişiler Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı'ndan oluşmuştu.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un da arandığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ne yapacaktı ya... kullanıcılık için içeri mi atacaklardı? Sokaklarda katiller geziyor magandalar geziyor ona buna zarar veriyor. Bunlar olsa olsa sasece kendilerine zarar veriyor. Vergi veriyor. Elbette ceza evine gönderilmez

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Soylu yargılanmadan bu ülkede uyuşturucu mafya ve kara para aklama da bitmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Neden tutukladınız ozaman boş yere kanıt yok delil yok sebep ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

