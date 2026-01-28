Haberler

Çalıştığı barınakta 28 bin 447 sentetik hap ile yakalanıp, tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mehmet Boztaş, çalıştığı hayvan barınağında 28 bin 447 sentetik hap ile yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mehmet Boztaş'ın uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, dün şüphelinin çalıştığı hayvan barınağına operasyon düzenledi. Buradaki dolapta yapılan aramada 28 bin 447 sentetik hap, suçta kullanıldığı belirtilen 1 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği 5 bin 975 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Boztaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Boztaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
