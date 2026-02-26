Haberler

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan M.T., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın evinde bulunan sentetik uyuşturucular ve haplar mahkemece değerlendirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 2 Kasım 2025'te Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 11,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde 6 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Eşini mobilya mağazasında darbetti

İş yerinde çalışırken böyle kabusu yaşadı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...