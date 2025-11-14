Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda Karı Koca Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Karı Koca Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.G. ve N.G. çifti yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ile birlikte 10 bin uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde takibe alınan M.G. ve N.G, polisi fark etmeleri üzerine, "dur" ihtarına da uymayıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. M.G'nin yanında bulunan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Kaşla göz arasında yaptı! Restoranda inanılmaz anlar kamerada
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
CHP'li belediye başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı

Belediye başkanı yaşadığı korkuyu böyle anlattı! Gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.