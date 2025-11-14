Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde takibe alınan M.G. ve N.G, polisi fark etmeleri üzerine, "dur" ihtarına da uymayıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. M.G'nin yanında bulunan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.