Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 147 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilirken, B.H.Y isimli şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik ilçedeki bir eve operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, aramada 147 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.H.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay