Aydın'da ele geçirilen 3 kilo metamfetamin ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı

İzmir'den Aydın'a 3 kilogram metamfetamin getiren 3 kişi suçüstü yakalandı. Soruşturmada uyuşturucunun sahibi Gökhan Güzel de tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İZMİR'den Aydın'a getirilen 3 kilogram metamfetaminle ilgili yürütülen soruşturmada uyuşturucunun sahibi olduğu değerlendirilen Gökhan Güzel de yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam İzmir'den Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Mert Öztürk ve Arif Yılmaz, taşıdıkları uyuşturucuyu merkez Ovaeymir Mahallesi'nde Yusuf Can Kayır'a teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Öztürk, Yılmaz ve Kayır gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucunun sahibi olduğu değerlendirilen Gökhan Güzel de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
