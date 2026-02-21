Haberler

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da yaptığı narkotik operasyonlarında 346 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda 83 bin 625 adet uyuşturucu hap ve 11 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı. 83 bin 625 adet uyuşturucu hap ve 11 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
