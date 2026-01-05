Uyuşturucu Operasyonunda Aralarında Ünlü Oyuncu Doğukan Güngör'ün de Bulunduğu 23 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) Bu sabah İstanbul başta olmak üzere İzmir, Denizli, Muğla illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör de bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan Başsavcılık açıklamasında "'Toplumun genel ahlakını ve toplum yapısı ile aile düzenini bozan' suçlar ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında; talimatımız gereği İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 05.01.2025 günü saat 01.00'de eş zamanlı operasyon yapılmıştır.

Yapılan operasyonlarda (23) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi 'toplumun genel ahlakını ve toplum yapısı ile aile düzenini bozan' suçlar ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."