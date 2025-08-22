Uyuşturucu Operasyonunda 2,4 Kilogram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri ve silahlar ele geçirildi. H.T. isimli şahıs tutuklandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonda 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 pompalı 2 av tüfeği ele geçirilen H.T. (45) yakalanıp, tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri, istihbarat çalışmasıyla H.T.'nin Sultanhisar'ın kırsal Atça ve Nazilli'nin kırsal Dallıca mahallelerindeki evinde uyuşturucu bulundurup, sattığını belirlendi. Dün sabah, şüphelinin her 2 evine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Evlerde özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, 1'i pompalı 2 av tüfeği, ruhsatsız 1 tabanca, 1 hassas terazi ele geçirildi. H.T., gözaltına alındı. Aynı gün akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
