Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu baskınında 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza hapları, uyuşturucu kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu içildiği ile ilgili ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adresin çevresinde önlem alan ekipler, evden dışarıya çıkan Fehim A. ile Erdal B.'nin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 200 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheliler, ilk ifadesinde evde uyuşturucu içtiklerini itiraf etti. Polis, eve düzenlediği operasyonda uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 6 bin 700 lira, bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Operasyon sırasında evde bulunan Göksel E., Bekir B., Özlem B. ve Tarık B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Erdal B. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
