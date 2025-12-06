Haberler

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Güncelleme:
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Cebeci ve Acet İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hande Sarıoğlu ise dün akşam yaptığı açıklamada sadece bilgisine başvurulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıkta ifade veren Acet ve Cebeci daha sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı" suçlamasıyla gözaltına alınan spikerler ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

SARIOĞLU: ŞAHSIMA YAPILAN BİR SUÇLAMA YOK

Operasyon kapsamında ifade veren Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıoğlu, "Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar. Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ne çirkın olay dünyaya rezıl oluyoruz jandarma gıbı bır askeri kurum ne işi var polis varken MİT varken .!Dişarda azılı katıller uyusturucu satıcıları cırıt atarken böyle sade vatandaşı içerıye atabılıyorlar ellerınızde kanıt yoksa tutuklamak doğru değil zaten bu iş polıs işi jandarma nın degıl muz cumhurıyetıne benzedık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bu aksam davetlisin canim Ankarda parti yapiyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
