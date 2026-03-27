İzmir'de yolcu minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'de yolcu minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsünde yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirilen iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkaları olduğu öğrenildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsünde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarköy Mahallesi'nde uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüsteki 2 kişinin şüpheli davranışlarını fark eden ekipler, bu kişilerin üzerinde yaptığı aramada 1085 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Şüpheliler S.B. (21) ile O.T'nin (19) sorgulamasını yapan polis, hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçlarından kayıtları olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı