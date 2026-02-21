Haberler

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan uygulamada üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliğince, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
