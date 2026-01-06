İzmir'de Sokakta Durdurulan Şüpheli, 3 Bin 685 Uyuşturucu Hapla Yakalandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin takip edip sokakta durdurmak istediği O.Z.O. (29), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Karabağlar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, Eskiizmir Caddesi'nde şüphe üzerine O.Z.O.'yu takip edip durdurmak istedi. Kaçan O.Z.O., elindeki poşeti yol kenarına attı. O.Z.O., yaklaşık 400 metre süren takibin ardından yakalandı. Şüphelinin attığı poşeti inceleyen polis ekipleri, toplam 3 bin 685 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.