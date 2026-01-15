Haberler

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlamada, bazı binalarda yangın çıkarken, en az 4 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama, bazı binalarda yangına yol açarken; olayda en az 4 kişi de yaralandı.

Hollanda yerel basınındaki haberlere göre, Utrecht'in merkezindeki patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Patlama, binalarda yangına yol açarken, yetkililer en az 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan patlama bölgesine acil sahra hastanesi kurulurken, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

