Utku Çakırözer: Üretici Kan Ağlıyor Ama Ülkeyi Yönetenler Tarladaki Gerçeklerden Bihaberler

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de tarlada çalışan sebze üreticilerini ziyare ederek sorunlarını dinledi. Çakırözer, "Ortada büyük bir sıkıntı var, üretici kan ağlıyor ama ülkeyi yönetenler tarladaki gerçeklerden, üreticinin çektiklerinden birhaberler. İhracatı yasakladık diyorlar ama ihracat yasakladığınızda işte faturası burada tarladaki üreticinin omzuna biniyor. Burada bir hesap hatası, bir beceriksizlik var" dedi.

Utku Çakırözer Eskişehir'de sebze üreticileriyle bir araya gelerek, tarlada üreticilerin sıkıntılarını dinledi. Çiftçiler, "Çok acılar yaşadık ama bu yıl gibi bir yıl görmedik. Mazot, ilaç, gübre, işçi maliyetleri hepsi uçtu gitti. Fiyatlar maliyetleri karşılamıyor. Herkese borçluyuz. Daha 1 lira sağa sola borcumuzu ödeyemedik. Bizim borçlarımızı kim ödeyecek? Yarın benim ya intihar etmem lazım ya da adam borcunu ödemiyor diye beni vuracak. Bunu başka çaresi kalmadı" diye konuştu.

"Beceriksizliğin faturasını üreticiler çekiyor"

Üreticileri dinleyen CHP'li Çakırözer iktidarın yanlış politikalarının faturasını üreticiye, çiftçiye ve halka çıkarıldığını belirtti. Çakırözer şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler traktörlerle caddeleri, sokakları, ana yolları kapatıyorlar. Sebebi enflasyon, hayat pahalılığı. Ama bunlar üreten çiftçinin omzuna bindirilerek yok edilemez, düşürülemez. Çiftçiyi desteklememiz lazım, çiftçinin üretimini desteklememiz lazım. Ortada büyük bir sıkıntı var, üretici kan ağlıyor ama ülkeyi yönetenler tarladaki gerçeklerden, üreticinin çektiklerinden bihaberler. İhracatı yasakladık diyorlar ama ihracat yasakladığınızda işte faturası burada tarladaki üreticinin omzuna biniyor. Burada bir hesap hatası, bir beceriksizlik var. Maalesef bunun faturasını üreticiler olmak üzere tüm millet çekiyor. Üretici tarlada karpuzunu 1 liraya zor satıyor ama pazarda 1 liraya karpuz yemek mümkün değil. Tarımdan, topraktan anlayan insanlar tarımı yönetmediği için iktidar üreticinin, çiftçinin hakkını vermiyor"

"Üreticinin mezarını kazdılar"

Sebze üreticisi Salim Ekşi, yetiştirdiği ürünün maliyetleri karşılamadığını ve üreticilerini borç batağında olduğunu söyledi. Ekşi, Eskişehirli üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Bu yıl karpuz ektik. 90 dönüm kavun karpuz var. 2,5 milyon masrafım var. Bunun hesabını en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanımız dahi yapabilir. Fidenin tanesini 20 liraya aldım. Damlama, ilaç, gübre masrafı hepsi cebimizden gitti. Şu an karpuzun kilogramını tarlada 1 liraya veriyorum. İşçiliği de bana ait. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Fiyatların ucuzluğu bir yana bizim kabristanımız kazıldı. Ben açık konuşuyorum. AK Parti ilk kurulduğunda ben AK partiye ilk üye olan kişilerdenim. Bugüne kadar da hep savunduğum kişiler. Ben CHP'li de olabilirim, ben başka partili de olabilirim. O değil. Ben çiftçiyim. Ben Türk milletine hizmet eden bir insanım. Sabah namazında kalkıp, tarlaya gidip gece yatsıdan da sonra eve giren bir insan emeğini de almayıp daha önce de çalıştıklarını elinden çıkarıyorsa bu çiftçilik değildir"

Ekşi, temmuz ayında alınan ihracat kotası kararı nedeniyle de çiftçilerin mağdur edildiklerini anlatarak, "Ben 61 yaşındayım. 5 yaşından beri bu işin içindeyim. Çok acılar yaşadık. Ama bu yıl gibi bir yıl görmedik. Niye böyle oldu? Temmuz ayı ortalarında 'ihracat durdurulacak' dediler. Niye enflasyon için? Enflasyon çiftçi ile durdurulmaz" diye konuştu.

"Bu sene kadar kötüsünü görmedik"

Bölgede domates ve salatalık üreticiliği yapan Hüseyin Gümüş ve Salim Akbaş ise, şunları söyledi:

"Geçen yıl domates pazarda 15-20 liraydı. İyi kötü alıcısı vardı. Şu an 10 liraya satılmıyor. Tarlaya da gelen yok. Geçen yıl işçi yevmiyesi 400 liraydı şu an 800 lira. Mazot, ilaç, gübre hepsi uçtu gitti. Ben masrafları karşılayamıyorum ki artık. Şu an 7 bin lira, 8 bin lira bana satış parası geliyor. 10 tane işçim var. Onu da onlara veriyorum. Daha 1 lira sağa sola borcumu ödeyemedim. Herkese borçluyuz. Bu sene kadar kötü bir yıl görmedik. En azından kenara para koyardık borçları ödemek için. Şu an 1 lira paramız yok cebimizde"

"Çözüm planlamada"

Düzgün bir planlamayla çiftçiye, üreticiye yaşatılan sıkıntıların çözüme kavuşturulacağını söyleyen sebze üreticileri, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Çözüm önce düzgünce bir planlamada. Önce tarımdan anlayan bir kişiyi o koltuğa getireceksin. Çalışan, ayağı toprağa basan insanı o koltuğa getireceksin. Bu topraktan gelsin. Herkes kendi mesleğini yapmalı ki o kişi senin derdini bilsin. Bu mahsule ayakla vuruluyor. Üsten aşağı eziliyor. Düzgün planlama, düzgün bir tarım bakanı olacak. Tarımdan anlayan tarım bakanı olacak. İhracatı kapatmayacaksın. Üründe, kalitede sıkıntı varsa gel bana söyle."