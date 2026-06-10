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KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor"

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği destekle 1974'te adaya barış geldiğini belirterek, Türkiye'nin KKTC'ye her alanda destek verdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise 'tek millet iki devlet' bilinciyle ilişkileri geliştireceklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle 1974'te adaya barış geldiğini belirterek, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, bazı resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini 1983'te devlet kurarak taçlandırdığını kaydederek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği destekle, 1974'te adaya barış geldiğini vurgulayan Üstel, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi de göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Burası bizim ikinci vatanımızdır." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, geniş bir ekiple ve "tek millet iki devlet" bilinciyle buraya geldiklerini belirterek, KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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