Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin sıçradığı 2 katlı çiftlik evi ile tarım malzemelerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yanışını gözyaşları arasında izleyen aile, itfaiyenin geç geldiğini öne sürüp tepki gösterdi.

Havsa ilçesi ile Osmanlı köyü arasındaki bölgede bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 2 katlı çiftlik evine de sıçrayan alevler, binanın çatısı ve giriş katını sardı. Evde bulunan kadın ve çocuklar binayı terk edip, kara yolunda park halindeki minibüse sığındı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evdeki yangın kontrol altına alındı. Yangında çiftlik evinin yanı sıra tarım aletleri ile malzemelerin bulunduğu depo da yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı tarım aletleri de zarar gördü.

Evlerinin yanışını ağlayarak izleyen aile fertleri, itfaiyenin geç geldiğini savunarak tepki gösterdi. Bölgedeki anız yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı