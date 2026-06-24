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KKTC Başbakanı: "Önceliğimiz yeni tavizler vermek değil, devletimizi güçlendirmektir"

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunamayacağını belirterek, önceliklerinin yeni tavizler değil devleti güçlendirmek olduğunu vurguladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunamayacağını vurgulayarak "Önceliğimiz yeni tavizler vermek değil, devletimizi güçlendirmektir." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, son günlerde Rum basınında yer alan "Birleşmiş Milletler Kıbrıs konusunda yeni bir çözüm modeli üzerinde çalışıyor" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haberleri dikkatle takip ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, doğruluğu teyit edilmemiş iddialar üzerinden değerlendirme yapmayı doğru bulmadığını ancak ortaya atılan bazı senaryoların Kıbrıs Türk halkının egemenliği, güvenliği ve geleceği açısından ciddi soru işareti yarattığını kaydetti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1960 Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olmasına rağmen silah zoruyla devlet yönetiminden dışlandığını, yıllarca izolasyon altında varoluş mücadelesi verdiğini, devletin, özgürlüğün ve güvenliğin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını belirterek, "Bu nedenle herhangi bir çözüm modeli adı altında toprak tavizi verilmesi, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün ortadan kaldırılması veya Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini zayıflatacak herhangi bir düzenleme bizim açımızdan asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeği vardır"

KKTC'nin pozisyonunun net olduğunun altını çizen Üstel, şunları kaydetti:

"Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonu siyasi bir tercihten öte, bir Türk tarafı tezidir ve bir devlet politikasıdır. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içerisinde yürütülmekte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla da desteklenmektedir. Bu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinden geri adım atması söz konusu değildir.

Kıbrıs meselesinde dünyaya bir kez daha açık çağrımız şudur: Adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeği vardır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden ortaya konulacak hiçbir model kalıcı, adil ve sürdürülebilir olmayacaktır."

"Önceliğimiz yeni tavizler vermek değil"

Üstel, mülkiyet meselesine de değinerek bunun çözümünün toprak tavizleriyle değil, uluslararası hukuk çerçevesinde takas, tazminat ve mevcut kullanıcıların haklarını koruyan mekanizmalarla mümkün olacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, "Bizim önceliğimiz yeni tavizler vermek değil; devletimizi güçlendirmek, halkımızın refahını artırmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda hak ettiği konuma taşımaktır. Devletimizden, toprağımızdan, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmemiz beklenmemelidir. Kıbrıs Türk Halkının haklarını, çıkarlarını ve geleceğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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