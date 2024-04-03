Usta Ressam Devrim Erbil'in 'Inspirations' Sergisi İstanbul'da Açılıyor

Usta ressam Devrim Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinden oluşan "Inspirations" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Erbil'in 60. sanat yılını kutlamak amacıyla hayata geçirilen sergi, Renk Erbil küratörlüğü ve Renko London organizasyonuyla 20 Nisan'da açılacak.

Usta sanatçının yağlı boya, ipek halı ve NFT gibi farklı tekniklerle ürettiği eserlerinin yanı sıra 60 yıllık sanat hayatında, birlikte yol yürüdüğü 34 sanatçının eserleri de sergide görülebilecek.

Sergide A. Cem Şahin, Aydın Ayan, Bahri Genç, Beste Alperat, Can Ayan, Celalettin Tandoğdu, Çiğdem Erbil, Emirhan Bıçakcı, Ercüment Kalmık, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Erol Evgin, Esra Meral, Fethi Arda, Gülten İmamoğlu, Hanefi Yeter, Kudret Türküm, Memiş Aslan, Mustafa Pilevneli, Nezih Çavuşoğlu, Nezir Korkmaz, Renk Erbil, Sadık Altınok, Saime Taktak, Şebnem Bahar, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Turan Erol, Yasemin Öztürk ve Zühtü Müridoğlu'nun eserleri de yer alacak.

Sergi 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.