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Usta Öğreticiler Ankara'da Sorunlarını Dile Getirdi

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Türkiye'nin birçok ilinden gelen usta öğreticiler Ankara'nın Ulus Meydanı'nda toplandı. Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, devlet memurlarını verilen haklardan yararlanamadıklarını belirterek, "Halk eğitim merkezleri sayesinde kültürümüzü ve geleneğimizi dünden bugüne taşıyoruz. Biz olmazsak, mesleki eğitim ve kadın istihdamı olmayacak. Biz bir elçiyiz" dedi.

(ANKARA) - Türkiye'nin birçok ilinden gelen usta öğreticiler Ankara'nın Ulus Meydanı'nda toplandı. Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, devlet memuruna verilen haklardan yararlanamadıklarını belirterek, "Halk eğitim merkezleri sayesinde kültürümüzü ve geleneğimizi dünden bugüne taşıyoruz.  Biz olmazsak, mesleki eğitim ve kadın istihdamı olmayacak. Biz bir elçiyiz" dedi.

Ankara'nın Ulus Meydanı'nda toplanan usta öğreticeler sorunlarını dile getirdiler. Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, devlet memurlarına verilen haklardan yararlanamadıklarını belirterek, geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

"İşsizlik fonundan yararlanamadıklarını, yıllık izin kullanmadıklarında dahi ücretlerinin kesildiğini" söyleyen Bayındır, "Fazla mesai uygulaması kanununa uygun olarak düzenlenmeli, işe alımlar ve işten çıkarmalar yasalara uygun yapılmalı, kıdem ve ihbar tazminatı hakkı tanınmalı ve eğitimle ilgisi olmayan işlerde çalışmamız engellenmelidir" dedi.

"Eğitim emekçilerinin belli bir kesimini ötekileştiren yönetim anlayışı, her şeyden önce eğitimi nitelikli hale getirme fırsatına zarar vermektedir. Usta öğreticiler geleceğe güvenle bakamıyor" diyen Bayındır, "Biz, hakkımız olanı talep ediyoruz. Halk eğitim merkezleri sayesinde kültürümüzü ve geleneğimizi dünden bugüne taşıyoruz. Biz olmazsak, mesleki eğitim ve kadın istihdamı olmayacak. Biz bir elçiyiz. Usta öğreticiler geleceğe güvenle bakamıyor" diye konuştu.

Usta öğreticiler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "98 bin usta öğretici sizden kadro müjdesi bekliyor" pankartı taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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