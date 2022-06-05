Usta Karikatürist Latif Demirci Vefat Etti - Haberler

'Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat' ile 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren usta karikatürist Latif Demirci (61) yaşamını yitirdi.

Karikatürist Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmiş ve ameliyat sonrası evde düşünce yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Demirci, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Siyasiler, 'Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat' ile 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren Latif Demirci'nin vefatının ardından sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayınladı. O mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: 'Press Bey', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat' ve 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere imza atmış karikatürist Latif Demirci'yi kaybettik. Toprağı ışık dolsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Arap Kadri, Mithat ve Mirsat, Muhlis Bey gibi karikatür tiplemeleriyle hayatımızda derin iz bırakan değerli çizer-yazar Latif Demirci'nin vefatı hepimizi derinden üzdü. Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Gırgır ve Fırt dergileriyle başlayan karikatür yolculuğuna birçok sevilen çizgi karakter eklemişti, ne yazık ki bugün hayata veda etti. Karikatürist Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve karikatür dünyasına başsağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli mizah ustalarından karikatürist Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çizgileri bizimle yaşayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Güle güle Muhlis Bey, Arap Kadri, Pres Bey… Türk mizahının gelmiş geçmiş en büyük karikatüristlerinden Latif Demirci'yi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: İzahı olmayan şeylerin mizahını ustaca yapan karikatürist Latif Demirci'yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Latif Demirci'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk basın camiasına başsağlığı dilerim.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Bu güzel adamı kaybettik. Varlığınla dünyayı güzelleştiriyordun Latif Demirci. Sevenlerinin başı sağ olsun.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR

Kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmasından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı. 90'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çizdi.

ANKA / Güncel