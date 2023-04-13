Üst Düzey Çinli Diplomat, Çin-Abd Tarımsal İşbirliğini Derinleştirme Çağrısı Yaptı

WASHINGTON, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçi Vekili Jing Quan geçtiğimiz günlerde soya fasulyesi ürünlerinin değer zincirine yönelik bir Çin-ABD ortak yenilik merkezinin açılış törenine katıldı.

Jing, Salı günkü etkinlikte çevrimiçi bağlantı yoluyla yaptığı konuşmada, Çin ve ABD arasındaki tarımsal ticaretten, özellikle soya fasulyesi endüstrisinde yürütülen işbirliğinin verimli sonuçlarından övgüyle söz etti.

Jing, iki ülkenin, tarım sektöründeki işbirliğini derinleştirmeye devam etmesini ve bu yolla hem iki ülkedeki çiftçilere ve tüketicilere fayda sağlamasını, hem de Çin ile ABD arasındaki ilişkilere pozitif enerji aşılamasını umduğunu ifade etti.

Merkezin kuruluşu, Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaleti ile ABD Soya Fasulyesi İhracat Konseyi arasındaki işbirliği sayesinde gerçekleşti. Açılışı yapılan merkez, soya fasulyesi işleme endüstrisinde Çin ile ABD arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi ve iki ülkede soya fasulyesi endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.