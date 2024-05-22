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Üsküp'te İnsan Hakları Hukuku Eğitim Programı Düzenlendi

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Türkiye Adalet Akademisi ve Kuzey Makedonya Hakimler ve Savcılar Akademisi işbirliğinde Üsküp'te düzenlenen 'İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Uluslararası Eğitim Programı ve Sunum Yarışması' başladı. Program, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Uluslararası Eğitim Programı ve Sunum Yarışması" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türkiye Adalet Akademisi ve Kuzey Makedonya Hakimler ve Savcılar Akademisi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, programda yaptığı konuşmada, akademinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akademinin aday eğitimi, hakim-savcı meslek içi eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik yaptıkları hizmet içi eğitimler ve yurt dışındaki hakim-savcılara yönelik eğitimler olmak üzere 4 temel eğitim alanında faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Özdemir, "Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim, savcılar yetiştirmektir." diye konuştu.

Hakim-savcı eğitiminin yargının kaderini değiştirecek derecede önemli olduğunu belirten Özdemir, bu yüzden kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikte eğitim felsefesine inandıklarını vurguladı.

Türkiye Adalet Akademisinde bugün itibarıyla 1047 hakim ve savcı adayının eğitim gördüğü bilgisini veren Özdemir, "Yurt dışı eğitimlerde de eğitim odaklı işbirliği anlayışıyla 9 farklı konuda eğitim programı hazırladık. 2023 yılında bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen hakim ve savcılara yönelik 350'den fazla katılımcının yer aldığı hakim-savcılara eğitim verdik." ifadelerini kullandı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak ise kurum olarak bu programa katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu program çerçevesinde iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü tarihi bağların daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

TİKA'nın 2005 yılından beri Kuzey Makedonya'da farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle faaliyette bulunduğunu anımsatan Bayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle yargı ve adalet alanında yargı kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik programımız aracılığıyla çeşitli kurumlarla iyi işbirliklerimiz bulunmaktadır. Örneğin Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine bu yıl teknik donanım desteği sağladık, 2020 yılında toplantı salonunun yenilenmesini ve donatılmasını sağladık. Ayrıca Yargı Konseyi, Devlet Savcısı, Yüksek Kurul, Üsküp Temyiz Mahkemesi, Kalkandelen Asliye Mahkemesinin teknik altyapısının yenilenmesine de destek olduk. Gostivar'daki bölge mahkemesine bu yıl katkı sağlamayı planlıyoruz."

Programın açılışında Kuzey Makedonya Yargı Konseyi Başkanı Vesna Dameva, Savcılar Kurulu Başkanı Dusica Dimitrieska ve diğer davetliler de konuşma yaptı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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