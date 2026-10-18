Konya'da Esra Sarıcaoğlu, Meryem'in kardeş özlemi için Berfin'e de koruyucu aile oldu

Konya'da yaşayan Esra Sarıcaoğlu, koruyucu ailesi olduğu zihinsel engelli Meryem'in kardeş özlemini gidermek amacıyla 3 yaşındaki Berfin'i de ailesine katarak iki çocuğun birlikte büyümesine imkan sağladı.

Ereğli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki ev hanımı Sarıcaoğlu, 22 yıl önce eşini kaybettikten sonra o dönem 1 yaşında olan kızını yalnız büyüttü.

Kızının kardeş istemesi üzerine bir çocuğun koruyucu ailesi olmak isteyen Sarıcaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Sarıcaoğlu, 9 yıl önce annesini doğumda kaybeden 2 yaşındaki Meryem'in koruyucu annesi oldu.

Meryem'in zihinsel engelli olduğu sonradan tespit edilince onu daha da çok sahiplenen Sarıcaoğlu, kardeş özlemini gidermek ve onun yalnız büyümemesini sağlamak amacıyla ikinci bir çocuğa daha koruyucu aile olmak istedi. Sarıcaoğlu, geçen yıl da 2 yaşındaki Berfin'e kucak açtı.

"Meryem'siz ve Berfin'siz bir hayatımız olmamış gibi"

Kızı İstanbul'da endüstri mühendisliği okuyan Esra Sarıcaoğlu, AA muhabirine, annesini doğumda kaybeden Meryem'e anne sevgisini tam anlamıyla vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Meryem ile birbirlerinin hayatına dokunduklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Meryem bizim hayatımıza girdiği için şükrediyorum. Bu süreçte Meryem ile başlayan serüvenimiz iyi geçti. Bir çocuğun hayatında bu kadar şey değiştirebiliyorsam başka bir çocuğun hayatını da neden değiştirmeyeyim diye düşündüm. Meryem'siz ve Berfin'siz bir hayatımız olmamış gibi. Kendim doğurmuş gibi hissediyorum." diye konuştu.

Sarıcaoğlu, çocuklara olan sevgisini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Meryem'in farklılığını ve bana kattıklarını gördüğümde yeniden bir çocuğun hayatına dokunmak istedim. Onun da benim hayatıma dokunmasını istedim. Meryem'e kardeş olsun ve o abla kardeş duygusunu birlikte yaşasınlar istiyorum. Çevremdekiler Meryem'den sonra ikinci çocuğu almama çok şaşırdı. Çocuklarla birbirimize çok alıştık. Sadece çocuklar değil, ben de kendimi geliştirdim. Biz aslında birbirimize karşılıklı şifa olmaya çalışıyoruz."

Meryem de kardeşini çok sevdiğini vurgulayarak, "Kardeşimle oyunlar oynuyoruz. Onu seviyorum." dedi.

Kaynak: AA