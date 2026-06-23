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Üsküp'te hava kirliliğine önlem alınması talebiyle gösteri yapıldı

Üsküp'te hava kirliliğine önlem alınması talebiyle gösteri yapıldı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Usje Çimento Fabrikası'nın ruhsat yenileme sürecine karşı gösteri düzenlendi. Aktivistler ve vatandaşlar, Avrupa çevre standartlarına uygun karar alınmasını talep etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hava kirliliğine karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi.

Usje Çimento Fabrikasına Dur Girişimi'nin çağrısıyla, meclis binası önünde toplanan vatandaşlar ve aktivistler, çimento fabrikasının çalışma ruhsatının yenilenmesi kararının Avrupa çevre koruma standartlarına uygun şekilde alınmasını talep etti.

Buradan Çevre ve Fiziksel Planlama Bakanlığına yürüyen göstericiler "Eski kurallarla yeni izin olmaz", "Sağlık kardan önce gelir" ve "Üsküp, sanayinin değil, vatandaşların şehridir" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistler daha önce de fabrika karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Ruhsat için yeni yasa dikkate alınacak

Fabrika mayıs ayında yetkililerden çalışma ruhsatı almak için başvurmuştu.

Çevre ve Fiziksel Planlama Bakan Muhamet Hoxha ise temmuz ayında konu ile ilgili kamuoyu tartışması düzenleneceğini bildirmişti.

Bakan Hoxha, ruhsatın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen ve daha sıkı çevre standartları öngören yeni yasa dikkate alınarak yenileceğini kaydetmişti.

Fabrika, başkentin havasının kirli olmasının ana unsurları arasında gösteriliyor.

Üsküp, Avrupa ve dünyanın en kirli kentleri arasında sıklıkla üst sıralarda yer alıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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