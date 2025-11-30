Haberler

Üsküp'te Dünya Çocuk Günü Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen diplomatik yardım kermesinin amacı, çocukları desteklemek ve ülkelerin kültürlerini tanıtmaktı. Etkinliğe birçok ülkenin büyükelçiliği katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Çocuk Günü vesilesiyle diplomatik yardım kermesi düzenlendi.

"Dobredojde" Makedonya Karşılama Merkezi tarafından bir otelde düzenlenen etkinlik, başta Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere birçok büyükelçilik ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da katıldığı etkinlik kapsamında büyükelçilikler ve farklı kuruluşlar ülkelerinin ürünlerini tanıttı.

"Dobredojde" Makedonya Karşılama Merkezi Başkanı Emilija Miladinova Avramçeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini anımsattı.

Bu diplomatik kermesin Dünya Çocuk Günü kapsamında gerçekleştiğini anlatan Avramçeva, "Ancak aynı zamanda çocukları desteklemek için de bağış topluyoruz. Bu yıl, bağışlar iki ilkokuldaki tuvaletlerin yenilenmesi veya hijyen koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak." diye konuştu.

Avramçeva, 20'nin üzerinde büyükelçiliğin desteğiyle gerçekleştirdikleri bu etkinlikle amaçlarının ülkelerin kültürlerini, tarihlerini, geleneklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Program kapsamında çocuklar için özel bir müzik programı hazırlanırken, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Davkova'ya sertifika takdim edildi.

Ayrıca, program kapsamında bilet satın alan konuklara, aralarında Türk Hava Yolları İstanbul uçak biletinin de bulunduğu farklı hediyelerin yer aldığı çekilişe katılma fırsatı sunuldu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
